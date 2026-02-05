HIIDLASED POODIUMIL | Suusaorienteerumises taas medalid

Individuaalsel sprindil läbiti sõltuvalt vanuseklassist 3–5 kilomeetri pikkused rajad. Eesti meistriteks tulid W16 vanuseklassis Mia Esta ning M70 klassis Toivo Saue. Hõbemedali võitsid M16 klassis Joosep Esta ja W50 klassis Elo Saue. M16 vanuseklassis saavutas Atso Kesküla 7. ja Martin Samorodni 8. koha. M21 klassis lõpetas Evert Padar 15. kohal ning M40 klassis tuli Tanel Esta viiendaks.