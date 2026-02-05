HIIDLASED POODIUMIL | Suusaorienteerumises taas medalid

Individuaalsel sprindil läbiti sõltuvalt vanuseklassist 3–5 kilomeetri pikkused rajad. Eesti meistriteks tulid W16 vanuseklassis Mia Esta ning M70 klassis Toivo Saue. Hõbemedali võitsid M16 klassis Joosep Esta ja W50 klassis Elo Saue. M16 vanuseklassis saavutas Atso Kesküla 7. ja Martin Samorodni 8. koha. M21 klassis lõpetas Evert Padar 15. kohal ning M40 klassis tuli Tanel Esta viiendaks.
GALERIID
Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.
UUDISED
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
UUDISED
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
SPORT
Saaremaal Ariste lahel peeti reedest pühapäevani jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused klassidele DN, DN juunior, Ice-Optimist ja Monotüüp-XV.