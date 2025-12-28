Joruskoop on nagu horoskoop, kuid pikem, sügavam ja laiem. Täpselt nagu hiidlase jutt, kui ta üritab seletada, miks midagi just nii pidi minema. Joruskoopia on muidugi täppisteadus ehk ta on nii-nii täpne, et isegi ennustused, mis täppi ei lähe, on ikkagi õiged. Lihtsalt pole teada, millal, kus, kellega ja kuidas see juhtub. Joruskoobi koostamine on samasugune täppisteadus nagu hiidlase õlletegu – see pole hulgimüük vaid rätsepaülikond.
PÜHA LEPA LEHT
HIIDLASE JORUSKOOP 2026 | Täide lähevad isegi valed ennustused
Kätte on jõudmas aastavahetus ja sellega koos ilmub taas Püha Lepa Lehe igipüha, teaduslikult kaheldav, kuid emotsionaalselt võimas hiidlaste joruskoop, kus 24/7 kõik planeedid retrograadis ja langevaid tähti rohkem kui autosid praamilt maha sõitmas.
Veel lugemist:
PÄÄSTE
Eestis, eriti saartel möllanud torm Johannes tõi Hiiumaa päästjatele hulga tööd. Peamiselt käisid Hiiumaa päästjad eemaldamas teele kukkunud puid. Kõige tõsisem sündmus leidis aset...
GALERIID
Kui tavaliselt hõõruvad lohesurfarid tormise ilma peale käsi, siis torm Johannese iilid on neilegi liiast.
PERSOON
Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...
UUDISED
Hiiu Leht vahendab torm Johannesega seotud uudiseid jooksvalt alljärgnevas ülevaates.