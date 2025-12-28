HIIDLASE JORUSKOOP 2026 | Täide lähevad isegi valed ennustused

Joruskoop on nagu horoskoop, kuid pikem, sügavam ja laiem. Täpselt nagu hiidlase jutt, kui ta üritab seletada, miks midagi just nii pidi minema. Joruskoopia on muidugi täppisteadus ehk ta on nii-nii täpne, et isegi ennustused, mis täppi ei lähe, on ikkagi õiged. Lihtsalt pole teada, millal, kus, kellega ja kuidas see juhtub. Joruskoobi koostamine on samasugune täppisteadus nagu hiidlase õlletegu – see pole hulgimüük vaid rätsepaülikond.