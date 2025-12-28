Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

PÜHA LEPA LEHT

HIIDLASE JORUSKOOP 2026 | Täide lähevad isegi valed ennustused

Kätte on jõudmas aastavahetus ja sellega koos ilmub taas Püha Lepa Lehe igipüha, teaduslikult kaheldav, kuid emotsionaalselt võimas hiidlaste joruskoop, kus 24/7 kõik planeedid retrograadis ja langevaid tähti rohkem kui autosid praamilt maha sõitmas.
Avatar photo

Joruskoop on nagu horoskoop, kuid pikem, sügavam ja laiem. Täpselt nagu hiidlase jutt, kui ta üritab seletada, miks midagi just nii pidi minema. Joruskoopia on muidugi täppisteadus ehk ta on nii-nii täpne, et isegi ennustused, mis täppi ei lähe, on ikkagi õiged. Lihtsalt pole teada, millal, kus, kellega ja kuidas see juhtub. Joruskoobi koostamine on samasugune täppisteadus nagu hiidlase õlletegu – see pole hulgimüük vaid rätsepaülikond. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PÄÄSTE

TORMIKAHJUD | Torm Johannes räsis Hiiumaad

Eestis, eriti saartel möllanud torm Johannes tõi Hiiumaa päästjatele hulga tööd. Peamiselt käisid Hiiumaa päästjad eemaldamas teele kukkunud puid. Kõige tõsisem sündmus leidis aset...

2 tundi ago

GALERIID

FOTOD | Lohesurfar hüppel: “Ma olin vaid reisija!”

Kui tavaliselt hõõruvad lohesurfarid tormise ilma peale käsi, siis torm Johannese iilid on neilegi liiast.

22 tundi ago

PERSOON

HÄRRANA SÜNDINUD | Ago Täpsi 90: Tegemata pole midagi jäänud!

Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...

1 päev ago

UUDISED

TORMINE NÄDALAVAHETUS | Tugev tuul rebis kortermajalt katuse

Hiiu Leht vahendab torm Johannesega seotud uudiseid jooksvalt alljärgnevas ülevaates.

2 päeva ago