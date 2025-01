Armastus ja suhted

See on tavaliselt koht, kus tähed ja ennustused ei too alati meelerahu, vaid vahest hoopis segadust ja naeru. Armastus on nagu tähetolm, mis mõnikord särab, mõnikord lihtsalt kaob ära. Mis iganes ka juhtub, ole valmis väikese naljaga asjast üle saama. Tähed ei pruugi kõiki vastuseid anda, aga nad suunavad sind ikkagi natukene õigemasse kohta ja see teekond võib olla täis seiklusi.