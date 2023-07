Henry-David Varema ja Mihkel Poll pühendavad kontserdi Rahmaninovi 150. sünniaastapäevale

Rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid, tšellist Henry-David Varema ja pianist Mihkel Poll, annavad 15. juulil kontserdi Kärdla kirikus. Kõlavad Sergei Rahmaninovi, Tõnu Kõrvitsa, Heino Elleri ja Mihkel Lüdigi teosed tšellole ja klaverile.

Eelseisval kontserdil kohtub publik poeetilise muusikaga, mis toob esile tšello ja klaveri sügavalt emotsionaalse väljendusrikkuse. “Kõlavad Tõnu Kõrvitsa, Mihkel Lüdigi, Heino Elleri ja Sergei Rahmaninovi teosed, olgu selleks intiimsed laulud või suurejoonelised suurvormi osad, mis kõik peegeldavad muusika hingestatust ja väljenduslikkust,” kirjeldab kavavalikut tšellist Henry-David Varema. Õhtu tõeliseks tipphetkeks on Sergei Rahmaninovi, kelle sünnist möödub tänavu 150 aastat, sonaat tšellole ja klaverile. Varema sõnul on tegemist teossega, mis pulbitseb emotsioonidest ja muusikalisest intensiivsusest: “Valmistuge sisenema maailma, mis on pühendatud lüürilisusele ja romantilisusele.”

Tšellist Henry-David Varema on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, täiendanud end Müncheni Kõrgemas Muusikakoolis Walther Nothasi tšelloklassis ja Berliini Kunstide Ülikoolis ning omandanud doktorikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Aastatel 2003–2009 oli ta Berliinis resideerunud rahvusvaheliselt hinnatud keelpillikvarteti Petersen Quartett liige, mille koosseisus esines Varema mainekates kontserdisaalides nagu Carnegie Hall, Wigmore Hall, Müncheni Herkulessaal, Theatre de Chatelet, Zürichi Tonhalle, Sydney Angels Place jm. Ta on olnud külaliskontsertmeister näiteks Müncheni Kammerorkestrites ja Auckland Philharmonia sümfooniaorkestris ning töötanud ühe hooaja Sydney Sümfooniaorkestri tšellorühma abikontsertmeistrina. Kammermuusikuna annab ta regulaarselt kontserte Ivari Ilja, Mihkel Polli, Sten Lassmanni, Anna-Liisa Bezrodny, Triin Ruubeli, Mari Polli, Johanna Vahemärgi ja paljude teistega.

Mihkel Poll alustas klaveriõpinguid Nõmme Muusikakoolis, jätkas Tallinna Muusikakeskkoolis ning hiljem Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof Ivari Ilja ja Guildhalli Muusika- ja Draamakoolis prof Ronan O’Hora klaveriklassis. 2016. aastal omandas ta EMTAs doktorikraadi. Mihkel Poll on osalenud edukalt arvukatel rahvusvahelistel ja üleriigilistel konkurssidel. Ta on esinenud paljudes Euroopa riikides, Venemaal ja USA-s, samuti mitmete orkestrite ees. Hiljutiste etteastete hulka kuuluvad ülesastumised koos Birminghami Sümfooniaorkestri, Sarasota Sümfooniaorkestri ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Mihkel Polli repertuaar on žanriliselt ja ajastuliselt väga lai, hõlmates nii suurvorme kui ka miniatuure ning meistriteoseid Bachist Ligetini. Poll musitseerib sageli kammeransamblites koos eesti väljapaistvate lauljate ja instrumentalistidega, sh viiuldajannast õe Mari Polliga. 2009. aastal ilmus Mihkel Polli esikalbum 20. sajandi klaverimuusikaga maineka Soome plaadifirma Ondine all. 2015. aastal anti välja teine sooloplaat, millel kõlab Enescu, Bartóki, Tüüri ja Kõrvitsa looming.

Kontserdipileti hinna võib iga külastaja ise valida summadest 5, 10, ja 15 €. Piletid saadaval Piletilevis ja Fientas ning pool tundi enne kontserdi algust kohapeal.