Üle 10 aasta sügislaadal seenenäitust korraldanud loodushuvilised ütlevad, et metsas seente puuduse üle kurta ei saa.

Kokku jõudis hiidlaste sügislaadal rahva ette 93 liigiga näitus ning väljapaneku ühe eestvedaja Karin Poola kinnitusel on metsas seeni palju. Poola sõnul ongi seente korjamine ja määramine tema jaoks näituse korraldamisel kõige põnevam. Seeni otsitakse liivikutelt, rannikult, erinevatest metsadest, parkidest ja niitudelt. Paljud kohad on näituse korraldajatele juba kindla peale minek. Näiteks Tahkunast vana tuulegeneraatori juurest leiab ikka suursirmikut, nii ka sel aastal. Samuti olid olemas kitsemampel, lambaseenik ja timpnarmik, mis on kõik head söögiseened ja võib kupatamata otse pannile panna.