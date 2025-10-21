Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

KULTUUR

HARULDASED RAAMATUD | Näituse vanim raamat päästeti prügimäelt

Veel vaid oktoobrikuu lõpuni on Kärdla raamatukogus avatud näitus hiidlaste kodudes leiduvatest haruldastest raamatutest, mis just tihti võõra vaataja silma alla ei satu.

Avatar photo
Raamatukogutöötaja Kerli Varrik soovitab tulla vaatama rariteete, mis raamatuaasta puhul vaid korraks näitusele toodi. | Foto: Harda Roosna

13 näitusele toodud usuteemalise teose seas on ka Hiiumaa vanim raamat, ligi 300 aasta vanune esimene täielikult eestikeelne piibel, mis kuulub perekond Liigile.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

TULETORNIDE AASTA | Hiiumaa võõrustab järgmist Euroopa tuletornide võrgustiku aastakohtumist

Iirimaal Dublinis toimunud Euroopa tuletornide võrgustiku aastakoosolekul otsustati, et 2026. aasta koosolek toimub juuni alguses Hiiumaal.

25 minutit ago

UUDISED

VALLAVÕIM | Sotsid soovivad luua kolmese koalitsiooni

Hiiumaal valimised võitnud sotsiaaldemokraatlik erakond asub tänasest läbi rääkima kõikide volikogusse pääsenud nimekirjadega.

2 tundi ago

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | Lahkus Aare Ristmägi (11.07.1940–20.10.2025)

"On lahkunud hiiu maasool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kodupaiga ja piirkondliku hariduselu uurija, ilukirjanduslike teoste toimetaja, Hiiumaa aukodanik, 5 lapse isa ja 5...

3 tundi ago

POLITSEI

KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.

20 tundi ago