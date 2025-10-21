HARULDASED RAAMATUD | Näituse vanim raamat päästeti prügimäelt

13 näitusele toodud usuteemalise teose seas on ka Hiiumaa vanim raamat, ligi 300 aasta vanune esimene täielikult eestikeelne piibel, mis kuulub perekond Liigile.
Veel lugemist:
UUDISED
Iirimaal Dublinis toimunud Euroopa tuletornide võrgustiku aastakoosolekul otsustati, et 2026. aasta koosolek toimub juuni alguses Hiiumaal.
UUDISED
Hiiumaal valimised võitnud sotsiaaldemokraatlik erakond asub tänasest läbi rääkima kõikide volikogusse pääsenud nimekirjadega.
IN MEMORIAM
"On lahkunud hiiu maasool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kodupaiga ja piirkondliku hariduselu uurija, ilukirjanduslike teoste toimetaja, Hiiumaa aukodanik, 5 lapse isa ja 5...
POLITSEI
Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.