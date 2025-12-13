HARULDANE TAIM | Läänesaarte ainus puuvõõrik kasvab Kõpus

Puuvõõrik on üks omamoodi tegelane. Igihaljas lehekera, mis näikse olevat kui puu otsa pandud jõulukaunistus. Päris niiöelda normaalne taim ta tõesti pole. Tegemist on poolparasiidiga, kes ajab oma kombitsad puusse ja ammutab sealt vett ja mineraalaineid. Siiski fotosünteesib ta ka ise, mistap päris ainuüksi peremeespuu varal ei ela. Kui aga võõrikuid on okstel palju, siis kurnavad need puud üksjagu.