Jäätee Hiiumaa ja Saaremaa vahel on oodatult toonud saarte vahelisele merele telekanalid ja uudisteportaalid kõikjalt maailmast.
HARULDANE | Jäätee-lugu levib kulutulena üle ilma
Päikese käes sillerdav lumine väli, mille all pool meetrit jääd ja meetreid merevett, ning sellel sõitvad autod on pilt, mis on tänaseks jõudnud sadade miljonite vaatajate ette üle maailma ning mis paljudes võib tekitada kahtluse, et kas tegu pole mitte tehisaru loominguga.
Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas.
Teehooldaja Verston Eesti OÜ teatel võidakse tuule ja tuisu tõttu Hiiumaa–Saaremaa vaheline jäätee järgnevatel päevadel varem sulgeda kui kell 17.
On vist üsna haruldane, et ühe käsitöömeistri looming Pikas Majas näituseks on välja pandud. Sirje Eller läbis pika teekonna nii, et saab öelda –...
Sula pani teedemehed agaralt tegutsema