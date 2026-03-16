Eestis avati tänavu kolm ametlikku jääteed: 17 kilomeetri pikkune Tärkma–Triigi jäätee Hiiumaa ja Saaremaa vahel, 12 kilomeetri pikkune Lao–Kihnu tee ning kümne kilomeetri pikkune Rohuküla–Sviby tee. Veebruaris olid need ilmaoludest sõltuvalt avatud 8–11 päeva.
UUDISED
HARULDANE | Eestil oli tänavu talvel maailma pikim avamere jääteede võrgustik
Lõppenud talvel rajati Eestis Transpordiameti tellimusel kokku 39 kilomeetrit ametlikke avamere jääteid, mida oli teadaolevalt rohkem kui Soomes ja Rootsis kokku. Jääteede hooldaja Verston Eesti andmetel läbis hooaja jooksul Eesti ametlikke jääteid 6885 sõidukit.
UUDISED
Hiiumaa Gümnaasiumi ja rakenduslik kolledži kaubamärgina võetakse kasutusele HIIG+, mis jätkab Hiiumaa gümnaasiumi senist tuntud lühendit HIIG.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati viis väärteomenetlust ja üks kriminaalmenetlus ning patrullid käisid üheksal väljakutsel.
SPORT
TuleRoni Ronimisklubi noored sportlased osalesid 7.–8. märtsil Rootsis Göteborgis Põhjamaade meistrivõistlustel sportronimises. Klubist olid stardis Erki Pranno (U19), Merilin Telvik (U17), Robin Reede (U17)...
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Hiiumaa juurtega filmirežissöör, produtsent ja ettevõtja Peeter Rebane peab Kassarit kõige kodusemaks kohaks oma elus.