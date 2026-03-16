HARULDANE | Eestil oli tänavu talvel maailma pikim avamere jääteede võrgustik

Lõppenud talvel rajati Eestis Transpordiameti tellimusel kokku 39 kilomeetrit ametlikke avamere jääteid, mida oli teadaolevalt rohkem kui Soomes ja Rootsis kokku. Jääteede hooldaja Verston Eesti andmetel läbis hooaja jooksul Eesti ametlikke jääteid 6885 sõidukit.