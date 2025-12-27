HÄRRANA SÜNDINUD | Ago Täpsi 90: Tegemata pole midagi jäänud!

Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas tütar Kersti Lüsi, kellega laupäeviti koos poes käiakse. “Poodi lähen igavuse peletamiseks ja teinekord on midagi vaja valida ka,” ütleb juubilar.