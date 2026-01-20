HARIDUSSILM | Hiiumaa õpetajate keskmine brutopalk on Eesti madalaim

Samal ajal kui Ida-Virumaal on õpetajate brutopalk üle 2700 euro, jääb Hiiumaa õpetajate palk alla riigi keskmise, mis on 2310 eurot. Saaremaal oli möödunud aasta oktoobri seisuga õpetajate keskmine brutopalk 2183 eurot.
Juba mitmendat päeva pakub ilm kaunist pilti, kus ümbritsev härmatisega kaetud.
Saare nelja külalissadamat haldav SA Hiiumaa Sadamad teeb alanud aastal sadamates uuendustöid, kuid on sunnitud kehtestama tasu ka slipi kasutamisele ning tõstma ööbimiste hindu.
Tööinspektsioon avaldas oma kodulehel nimekirja ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Hiiumaalt on tööinspektsiooni nimekirjas kümme ettevõtet.
Jää on jõudnud ka Hiiumaa liinile ja seetõttu võivad tänased praamireisid kesta kuni kümme minutit kauem.