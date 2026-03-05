HARDA ROOSNA 70 | Hardat kannustab vajadus maailma parandada

Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb, et kuigi teda teatakse ikkagi ajakirjanikuna, siis selle kõrvalt on tehtud ka palju muud.