Harda seisab Kõpu rahvamaja saalis suure laua ees, mis on kaetud Hiiu Lehe väljalõigetega.
PERSOON
HARDA ROOSNA 70 | Hardat kannustab vajadus maailma parandada
Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb, et kuigi teda teatakse ikkagi ajakirjanikuna, siis selle kõrvalt on tehtud ka palju muud.
Veel lugemist:
UUDISED
Muinsuskaitseameti tänavuses tähtajalises toetuste voorus jagati mälestiste korrastamiseks üle Eesti 4,33 miljonit eurot. Hiiumaale eraldati sellest 254 207 eurot. Raha said neli objekti, kuid...
UUDISED
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist kokku 4,9 miljoni euroga Tartu linnas ning Viimsi, Kuusalu, Hiiumaa, Anija, Kastre ja Saaremaa vallas.
UUDISED
Hiiumaa vald on koostanud projekti „Hiiu maakonna rahvaraamatukogude iseteenindusvõimaluste arendamine“, mille eesmärk on parandada raamatukoguteenuse kättesaadavust üle kogu saare.
SPORT
11. ja 19. veebruaril 2026 selgitati välja Hiiumaa noorte talvised meistrid kergejõustikus. Võisteldi kuulitõukes ja kõrgushüppes nii tüdrukute kui poiste arvestuses kolmes vanuseklassis.