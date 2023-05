Hange säilitab Kärdla liinile suure lennuki

Transpordiamet avas Tallinna-Kärdla lennuliini jaoks hanke, millega otsitakse vedajat aastani 2027.

Hankes on tingimuseks seatud, et Kärdla liinil saab teenust pakkuda vähemalt 30 reisijakohaga lennukiga. Eesmärk on tagada, et Kärdla liini teenindaks ka tulevikus vähemalt sama suur lennuk kui täna.

Transpordiamet peab oluliseks, et lennuühendus saartega toimuks tõrgeteta, mistõttu teenuse pakkujad peavad arvestama, et neil on lennuki rikete korral kohustus viivitamatult leida asendus.

Erinevalt senistest lepingutest, jääb uue hanke järel piletitulu riigile, kuna Kuressaare ja Kärdla lennuliinid ei erine ülejäänud ühistranspordist ning riigi rahalised võimalused on piiratud.

Pakkumusi hankele ootab Transpordiamet 24. juuliks.

Tallinna-Kärdla lennuliinil lõpeb leping senise vedajaga 27. augustil. Uus leping mõlemal liinil sõlmitakse lõpptähtajaga 27. august 2027.