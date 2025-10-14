Jälgi meid
HAKKAS PIHTA | Algas saalihoki hooaeg

Saalihoki võistkond Lauka Kolhoos ei saanud ka seekord ihaldatud karikavõitu, jäädes finaalis alla igipõlisele rivaalile Pro Surale 2:3. Liiga hooaeg algab 25. oktoobril mängudega Kuusalus.
Avatar photo
Lauka Kolhoos. | Foto: Alver Padu

Lauka Kolhoosi koosseis finaaletapil: kapten Alo Mäesalu, Üllar Otsa, Riku Kainulainen, Kaupo Kaur. Seisavad: Karel Loik, Keit Rohtla, Erki Kärblane, Kaarel Keinast, Rain Odramaa ja Tiit Tammeveski.

