HAKKAS PIHTA | Algas saalihoki hooaeg

Lauka Kolhoosi koosseis finaaletapil: kapten Alo Mäesalu, Üllar Otsa, Riku Kainulainen, Kaupo Kaur. Seisavad: Karel Loik, Keit Rohtla, Erki Kärblane, Kaarel Keinast, Rain Odramaa ja Tiit Tammeveski.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdla Linnaraamatukogu teatas, et edaspidi jääb raamatukogu avatuks ööpäevaringselt.
UUDISED
Kohalike omavalitsuste valimistel on Hiiumaa elanike valimisaktiivsus praegu Eesti kõrgeim.
ARVAMUS
Kui soovid rohkem teada, kes ma olen ja miks ma kandideerin, klõpsa siia.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate...