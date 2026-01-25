RIKE | Parvlaev Leigrit asendab Regula

Parvlaev Leigri kütusesüsteemi rikke tõttu jäävad 25. jaanuaril ära kell 13.00 ja 14.30 väljumised Rohukülast ning kell 13.00 ja 16.00 väljumised Heltermaalt.

Kell 14.30 teeb Tiiu väljumise Heltermaalt, 16.00 Rohukülast, 17.30 Heltermaalt, 19.00 Rohukülast, 20.30 Heltermaalt ja 22.00 Rohukülast.

Parvlaev Tiiu teeb 25. jaanuaril lisareisi kell 23.30 Heltermaalt Rohukülla.

Parvlaev Leigri tehnilise rikke tõttu asendab järgnevatel päevadel Rohuküla-Heltermaa liinil Leigrit parvlaev Regula.

“Parvlaev Leigrit tabanud kütusesesüsteemi rikke kõrvaldamine võtab aega ning seetõttu suundub homsest, 26. jaanuarist, asenduslaevana liinile Regula. Asendus on graafikus samasugune nagu eelseisvate dokitööde ajal: Regula sõidab teise laevana põhilaeva kõrval,” ütles TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro. “Põhilaevana on Hiiumaa liinil harjumuspäraselt parvlaev Tiiu. Talvine graafik on hõredam ning nii on graafikus võimalik põhilaeval enamik reisidest ära teenindada, samal ajal kui Regula sõidab teise laeva graafikut. Seda, kas asendus kestab kuni dokitööde alguseni 1. veebruaril, on veel vara öelda.”

Parvlaevadel Leiger ja Tõll tehakse veebruaris plaanivälised dokitööd. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe peale seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua: 12–14 päeva.

Kuna jääolud on Rohuküla-Heltermaa liinil endiselt keerulised, võivad jää ning tuuleolude kokkusattumisel reisid olla tavapärasest pisut pikemad.