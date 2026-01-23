Jälgi meid
HOOLDUSTÖÖD | Parvlaev Leiger suundub 1. veebruarist dokitöödele

Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
Parvlaev Regula Heltermaa sadamas. | Raul Vinni

Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe pärast seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua ehk 12-14 päeva. 

