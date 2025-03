GO HIIUMAA | Värske Hiiumaa turismiajakiri avab saare salajast sisemist suurust

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on mahukas trükis pigem nagu Hiiumaa turismi aastaraamat või ajakirjanduslikus võtmes esitatud ülevaade saarel avastamist ootavatest kohtadest, huviväärsustest, tegevustest, turismiteenustest ja sündmustest.

Ta tõi näiteks, et lisaks laulu- ja tantsupeoaastale tähistatakse Hiiumaal tänavu rahvariideaastat, millele on ajakirjas pühendatud põhjalik käsitlus Hiiumaa pärandiuurijalt Helgi Põllolt. Lisaks pajatab GO Hiiumaa, et Tahkuna tuletornil on 150. sünnipäev, kuidas jahtklubi Dago purjekas Olympic tuli Euroopa meistriks, et Kärdla sadamas valminud Ouk Hiiumaa Akvavit sai mainekal Falstaffi konkursil rekordilise punktisummaga esikoha ning et Hiiumaal on nüüd juba kaks karu.

Hiiumaaga tihedalt seotud loodusemehe Fred Jüssi mälestuseks kuulutasid hiidlased tema sünniaastapäeva, 29. jaanuari, üleüldiseks molutamise päevaks ning loodavad, et valitsus kuulutab selle päeva ka ametlikult vabaks päevaks ehk riigipühaks.

Turismiajakirjas räägivad oma emotsioonirikkast Hiiumaa-kogemusest teiste seas laulja Mikk Saar, lavastaja ning muuseumijuht Jaanus Rohumaa, ettevõtja Raido Randmaa, kunstnik Ene-Liis Semper ja lavastaja Tiit Ojasoo. Nende ning paljude teiste jutuvestjate kaudu toob GO Hiiumaa lugejani saare matkarajad ja rattateed, salajased rannad ja kadastikud, hästi varjatud orhideede kasvukohad ja muidugi hiiu keele ning hiiu meele.

Peikeli sõnul leiab värskest turismiajakirjast ka väga konkreetsed soovitused, mida Hiiumaal teha ja kuhu minna: Ranna Surfiküla, Palade loodushariduskeskus, Hiiumaa spordikeskus Kärdlas, Käsitööseltsi töötuba, Hiiumaa terviserajad, Hiiumaa muuseumid, Tiit Reiside hülgevaatlusretked, Käina kardirada, Kassari laht või kalaretk koos kohaliku kaluriga ning palju muudki.

„Põhjalikult räägime ka Hiiumaa toitudest ning jookidest. Saare värk, ei saa me kalast ja merest kuidagi mööda. Tänavune suur uudis hiidlaste menüüs on kormoranilihast valmistatud road. Tuleb välja, et sellest kalurite hulgas kurja kuulsuse saavutanud linnust saab päris maitsvaid toite valmistada. Soomlane Jari meenutab aga, kuidas ta hiidlased Roograhu sadamarestos pitsat armastama harjutas,“ kirjeldas klastri juht.

Loomulikult on turismiajakirjas ka 2025. aasta sündmuste kalender ning olulisemad telefoninumbrid ja veebiaadressid. Ajakirja lood ja pildid avaldatakse aja jooksul ka kodulehel hiiumaa.ee.

Go Hiiumaa 2025 turismitrükis on Hiiumaa turismiklastri väljaanne ja see valmis koostöös Go Traveli ja Hiiu Lehega. 64-leheküljelise turismiajakirja trükiarv on 20 000, neist 5000 inglise keeles.