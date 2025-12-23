GALERII | Villaladu muutus esimest korda tõeliseks jõulumaaks

Päeva jooksul viisid Hiiumaa Muuseum ja Hiiumaa Lastekaitse Ühing läbi erinevaid töötubasid. Fotonurgas sai koos jõuluvanaga pilte teha ning avatud oli ka kohvik. Kontsertprogramm kestis kogu päeva ning kohalike tootjate laadal leidus head ja paremat nii jõululauale kui ka kingikotti.
