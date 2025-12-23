Jälgi meid
GALERII | Villaladu muutus esimest korda tõeliseks jõulumaaks

Laupäeval oli Villalaos esimest korda kõikidel võimalus osa saada uhkest jõulumaast, mida korraldajate sõnul külastas üle poole tuhande inimese.
Jõulumaa Villalaos üks korraldajatest Arno Kuusk saanisõitu nautimas. | Foto: Eike Meresmaa

Päeva jooksul viisid Hiiumaa Muuseum ja Hiiumaa Lastekaitse Ühing läbi erinevaid töötubasid. Fotonurgas sai koos jõuluvanaga pilte teha ning avatud oli ka kohvik. Kontsertprogramm kestis kogu päeva ning kohalike tootjate laadal leidus head ja paremat nii jõululauale kui ka kingikotti.

