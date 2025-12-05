GALERII | Vallavanemaks valiti Hergo Tasuja

Vallavanema ettepanekul kinnitati ka vallavalitsus, kuhu kuuluvad abivallavanemad Omar Jõpiselg, Tiit Reha ja Liisi Mäeumbaed ning rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom.
Veel lugemist:
PERSOON
“Pühalepa ja Käina koguduse kirikuõpetaja, teeb sotsiaaltööd ja on hingehoidja ning perenõustaja. Abikaasa Hüllo-Kristjan Simsoniga kasvab peres viis last.” Just nii kirjeldaks end Triin...
TEEMA
Hiiumaa Gümnaasiumi kolm 17-aastast aktiivset noormeest – Robin Mägi, Rico Grahv ja Hugo Kaibald ehitasid järelkärule muljet avaldava sauna, mida on õige pea igaühel...
AMET
Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.