GALERII | Tuletornide aasta avati näitusega

Kärdlas, Vabrikuväljakul saab tuletornidest rääkivat näitust “Valgus Prantsusmaalt” vaatama minnes oma nutiseadme abil virtuaalreaalsuses luua keset väljakut Ristna tuletorni.
Avatar photo
Palju rahvast oli Hiiumaa tuletornide aasta näitust Vabrikuväljakule uudistama tulnud. | Foto: Eike Meresmaa

Näitus on avalöögiks tänavusele Hiiumaa Tuletornide aastale, kus pööratakse tähelepanu saare kuvandis suurt rolli mängivatele teenäitajatele. 

