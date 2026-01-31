Jälgi meid
GALERII | Teistmoodi koolipäev tõi õpilaste ette eri ametid

Kärdla Koolis pakkus teistmoodi koolipäev õpilastele põnevaid tegevusi ja inspireerivaid kohtumisi eri elualade esindajatega.
Jaan Kontkar tutvustas õpilastele koka ametit. | Foto: Eike Meresmaa

Õpilastel oli võimalus kohtuda ja kuulata lugusid arstilt, juristilt, kliiniliselt psühholoogilt, produtsendilt, ürituste korraldajalt, noorsootöötajalt, ärijuhilt, turismiedendajalt, coach’ilt, kultuuritöötajalt, ravijuhilt, kokalt, ettevõtjalt, fotograafilt, ajalehe küljendajalt, tervisedendajalt, butafoorilt, maadlustreenerilt, lauljalt, vallavanemalt ning kunstiasutuste liidu tegevjuhilt.

