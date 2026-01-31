GALERII | Teistmoodi koolipäev tõi õpilaste ette eri ametid

Õpilastel oli võimalus kohtuda ja kuulata lugusid arstilt, juristilt, kliiniliselt psühholoogilt, produtsendilt, ürituste korraldajalt, noorsootöötajalt, ärijuhilt, turismiedendajalt, coach’ilt, kultuuritöötajalt, ravijuhilt, kokalt, ettevõtjalt, fotograafilt, ajalehe küljendajalt, tervisedendajalt, butafoorilt, maadlustreenerilt, lauljalt, vallavanemalt ning kunstiasutuste liidu tegevjuhilt.
