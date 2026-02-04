Jälgi meid
GALERII | Tartu rahu 106. aastapäeva mälestushetk Kärdla kiriku juures

Tartu rahulepingu aastapäev 2. veebruaril Kärdla kiriku juures. | Foto: Eike Meresmaa

2. veebruaril möödus 106 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Kärdla kiriku juures asuva teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestus­märgi juures rivistusid ja asetasid pärjad kaitseliitlased, naiskodu­kaitsjad, kodu­tütred ja noorkotkad, samuti politsei- ja päästeameti, Hiiumaa muinsuskaitse seltsi ning Hiiumaa valla esindajad. Sõna võtsid leitnant Mart Reino, ajaloolane Urmas Selirand ja Hiiumaa sõber Pekka Laitinen.

