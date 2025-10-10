Jälgi meid
Profikeskus ms261

GALERIID

GALERII | Tänuõhtul tunnustati tegusaid Hiiumaa inimesi

9. oktoobril tunnustati Rannapaargus Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid, täiskasvanuhariduses aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat ning Eesti kaunis kodu 2025 Hiiumaa piirkonna konkursi võitjaid.
Avatar photo
Avatar photo
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Tunnustuskonkursile esitatud kandidaate hindas komisjon, kuhu kuulusid Hiiumaa Arenduskeskuse, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiumaa valla, Ühendus Kodukant Hiiumaa ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Aasta õppija 2025 – Karin Kokla (eripreemia Brigitta Õepa)

Aasta koolitaja 2025 – Marek Rätsep

Aasta õppijasõbralikum tööandja 2025 – Kärdla Lennujaam (eripreemia Kärdla Linnaraamatukogu)

Aasta õpitegu 2025 – Kärdla mälumäng ja Jan Ignahhin (eripreemia Hiiunmaa Kaitseliidu Malevkonna välilaager “Naised metsa 2024!”)

Parim vabaühendus 2025 – Mittetulundusühing Hiiumaa koduta loomade turvakodu
Nominendid: MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, Klubi Pühalepa Vanamehed, Loode-Hiiumaa Külade Selts, Emmaste Tuletõrje Selts ja Sõru Merekool.

Uuenduslik algatus / võimas tegu 2025 – Hiiumaa Põllumeeste Liit
Nominendid: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, Kalakratt, MTÜ Saarnaki Laid ja Malvaste Puhkekeskus.

Parim vabatahtlik 2025 – Kadi Mustasaar
Nominendid: Genaadi Pentikäinen, Helgi Põllo, Katrin Kivivuori, Fredy Saarkoppel ja Lisanna Vaikne.

Hooliv kodanik 2025 – Toomas Tubi 
Nominendid: Gertti ja Evelin Kogermann.

Kodanikuühiskonna toetaja 2025 – Virgo Tamm (Fysioline)
Nominendid: AS Jetoil ja Matti Mürk.

Tänuõhtul kuulutati välja ka Hiiu maakonna kauni kodu 2025 võitja, mille pälvisid Kairi ja Aivar Kõrm. Tunnustuse pälvisid veel Kärdla linnaaednikud Mai Sinilaid ja Sirje Voitka, kes on oma töö ja pühendumusega loonud linnaelanikele kauni ja kutsuva keskkonna.

Südamlikud õnnesoovid ja tänusõnad kõigile nominentidele ja laureaatidele – teie panus Hiiumaa kogukonna ja elukeskkonna heaks on hindamatu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

VASTUKAJA | Pealtnäha muutusteta prügivedu

Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis...

2 tundi ago

ARVAMUS

VALIMISED 2025 | Kuidas kulutada tervishoiuteenustele vähem hiidlaste jalavaeva

Teinekord kuuleme seisukohti, et tervishoid peaks teistest valdkondadest vähem tähelepanu saama. Selline seisukoht aga muutub hetkega, kui mõtte väljaütlejal või tema lähedasel ilmneb terviseprobleem.

6 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Purjus mees tungis koolidiskole

Leivanädalast saavad osa paljud

6 tundi ago

AJALUGU

RAVIVESI | Kümmekond aastat Hiiumaa oma mineraalvett “Kärdla”

Mineraalvesi on tavaline tervislik jook, mida kauplustes leidub laias valikus. Eelmise sajandi lõpus villiti ka Hiiu Kaluri abitootmises mineraalvett, millel nimeks pandi leiukoha järgi...

6 tundi ago