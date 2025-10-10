GALERII | Tänuõhtul tunnustati tegusaid Hiiumaa inimesi

Tunnustuskonkursile esitatud kandidaate hindas komisjon, kuhu kuulusid Hiiumaa Arenduskeskuse, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiumaa valla, Ühendus Kodukant Hiiumaa ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Aasta õppija 2025 – Karin Kokla (eripreemia Brigitta Õepa)

Aasta koolitaja 2025 – Marek Rätsep

Aasta õppijasõbralikum tööandja 2025 – Kärdla Lennujaam (eripreemia Kärdla Linnaraamatukogu)

Aasta õpitegu 2025 – Kärdla mälumäng ja Jan Ignahhin (eripreemia Hiiunmaa Kaitseliidu Malevkonna välilaager “Naised metsa 2024!”)

Parim vabaühendus 2025 – Mittetulundusühing Hiiumaa koduta loomade turvakodu

Nominendid: MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, Klubi Pühalepa Vanamehed, Loode-Hiiumaa Külade Selts, Emmaste Tuletõrje Selts ja Sõru Merekool.

Uuenduslik algatus / võimas tegu 2025 – Hiiumaa Põllumeeste Liit

Nominendid: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, Kalakratt, MTÜ Saarnaki Laid ja Malvaste Puhkekeskus.

Parim vabatahtlik 2025 – Kadi Mustasaar

Nominendid: Genaadi Pentikäinen, Helgi Põllo, Katrin Kivivuori, Fredy Saarkoppel ja Lisanna Vaikne.

Hooliv kodanik 2025 – Toomas Tubi

Nominendid: Gertti ja Evelin Kogermann.

Kodanikuühiskonna toetaja 2025 – Virgo Tamm (Fysioline)

Nominendid: AS Jetoil ja Matti Mürk.



Tänuõhtul kuulutati välja ka Hiiu maakonna kauni kodu 2025 võitja, mille pälvisid Kairi ja Aivar Kõrm. Tunnustuse pälvisid veel Kärdla linnaaednikud Mai Sinilaid ja Sirje Voitka, kes on oma töö ja pühendumusega loonud linnaelanikele kauni ja kutsuva keskkonna.

Südamlikud õnnesoovid ja tänusõnad kõigile nominentidele ja laureaatidele – teie panus Hiiumaa kogukonna ja elukeskkonna heaks on hindamatu.