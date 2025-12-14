GALERII | Talvisel käsitöölaadal leidis igaüks midagi jõuluvana kotti

Veel lugemist:
ARVAMUS
Hiiumaa tugevus on olnud alati kogukonnas. Selles, kuidas üksteisest hoolitakse, kuidas teineteise tegemistele õlg alla pannakse, kuidas tehakse ära asju, mille kohta mandril öeldakse,...
SPORT
13. detsembril toimus Eesti Ronimisliidu aastalõpupidu, kus tehti möödunud hooajast kokkuvõtteid ja jagati välja selle aasta karikasarja auhinnad.
UUDISED
Sotsiaalministeerium tunnustas taas igast maakonnast inimesi, kes annavad silmapaistva panuse meie kõigi tervise tugevdamisse – tegusaimaid tervisedendajaid. Nende seas on lasteaedade, koolide, noortekeskuste, haiglate,...
TOIT
Mitme sajandi jagu jõulude lahutamatuks osaks peetud piparkookide tegemiseks taigna valmistamine on ka kodus lihtne. Selleks, et jõululaupäeval oleksid värsked piparkoogid laual, oleks hea...