GALERII | Talvisel käsitöölaadal leidis igaüks midagi jõuluvana kotti

13. detsembril toimus Kärdlas Kultuurikeskuses Talvine Käsitöö- ja omatoodangu laat. Laadal sai osa võtta loosist, osta kinke ning samal ajal nautida kultuuriprogrammi.
Talvine Käsitöö- ja omatoodangu laat. | Foto: Eike Meresmaa

