Žüriisse kuulusid Kerli Nurs, Svetlana Štsastnaja, Jaanika Kuusk, Henri Kanarbik ja Jüri Ratas.
GALERII | Playbox 2026 raputas Kärdla Kultuurikeskust
Reedel, 6. veebruaril osalesid Kärdla ja Käina koolide õpilased Playboxil Kärdla Kultuurikeskuses, kus lavalaudadel jäljendati erinevaid artiste Eestist ja mujalt maailmast Laulupesa lastest ja Tommy Cashist kuni Rednexini välja.
Pühapäeval avatud jäätee tõi saartele sadu inimesi. Parvlaev Soela tegi aga oma esmaspäevased esimesed reisid reisijateta.
Pühapäeval, 8. veebruaril toimus selle aasta esimene matk, mis sel korral viis matkajad jääretkele Käina lahe laidudele.
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid on selgunud ning luule kategoorias on üks nominentidest ka hiidlanna Riste Sofie Käär oma luulekoguga "APS!".
Hiiumaa noorte stipendiumifondi esimene stipendiaat Stiina Lepamaa lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduseriala ning plaanib veel mõnda aega mandril PERH-is väärtuslikku töökogemust omandada, seejärel aga...