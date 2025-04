GALERII | Naaditeatri uus lavastus müüdi kohe välja

Seekordne prooviprotsess Naaditeatri jaoks oli Kärdlas keeruline mitmel põhjusel. Esiteks on harrastusteatri näitlejad seotud igaüks oma päevatööga ning saavad üldjuhul proovides käia kord nädalas. Teisalt on ka kultuurimaja lava ja suur saal hõivatud teiste huviringidega, nii et korraga saab teater kasutada poolteist tundi lavaaega. “Kahe tunni pikkuse tüki proove saab teha jupikaupa,“ kirjeldas Ermo Mäeots prooviprotsessi. “Ikka üks vaatus korraga.“ Kogu tükki sai enne esietendust siiski paar korda algusest lõpuni läbi mängida.