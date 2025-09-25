GALERII | Maria Eller võitis naisjuunioride meistritiitli

Eesti meistrivõistlused öisel tavarajal peeti Hiiumaal Leemetis Toivo Saue koostatud tehnilistel ja mitmekülgsetel radadel. Võistluskeskus oli sisse seatud Leemeti metsamaja juurde.
TASKUHÄÄLING
VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann ja Annely Veevo.
Isamaa plaane kohalikeks valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Henrik Normann ja Annely Veevo. Tegemist on sisuturundusliku valimissaatega.
UUDISED
Täna peeti üle Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäeva, mis oli seekord pühendatud lestakalale. Kõigis haridusasutustes pakuti lõunasöögiks lesta.
REPORTAAŽ
Kuressaarest startivas bussis tõuseb nii mõnigi käsi, kui reisisaatja küsib, kas on üldse keegi, kes pole varem Hiiumaal käinud. Siis tuleb minna.
UUDISED
Kõpu radarposti ehitus pidi algselt hakkama juulist, kuid tööd läksid lahti alles 15. septembril.