GALERII | Mardilaadal esitleti ka hiidlaste käsitööd

Möödunud nädalal Unibet Arenal peetud traditsioonilisel Mardilaadal esitlesid oma käsitööd viis Hiiumaa ettevõtet: Hiiu Vill, Hiiumaa Käsitööselts, Üll, Dagaith Gin ja Galder.
Ettevõtte Galder looja Silja Reemet valmistab ehteid puidust, luust ja sarvedest. | Foto: Eike Meresmaa

