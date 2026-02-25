Jälgi meid
GALERII | Lipumatk Reigi pastoraadi juurde ja hümni laulmine

Eesti Vabariigi 108. aastapäeva tähistati 24. veebruaril piduliku lipumatkaga Kõrgessaarest Reigi pastoraadini. Reigi pastoraadi juures lauldi ühiselt hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga.
Avatar photo
Lipumatk Reigi Pastoraadi juurde. | Foto: Eike Meresmaa

