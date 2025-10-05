Jälgi meid
GALERII | Kuri väikest sügislaata peeti juba kümnendat korda

Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
Kuri laat. | Foto: Eike Meresmaa

Traditsiooniliselt pakkusid müüjad kõike head ja paremat: põllu- ja aiasaadusi, hoidiseid, mett, kanamune, suitsuliha ja -vorsti, kala, käsitööd ning raamatuid. Laadal oli ka heategevuslik kohvik ja õnneloos ning esines Hiiumaa Pillisõprade Selts.

 

