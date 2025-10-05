GALERII | Kuri väikest sügislaata peeti juba kümnendat korda

Traditsiooniliselt pakkusid müüjad kõike head ja paremat: põllu- ja aiasaadusi, hoidiseid, mett, kanamune, suitsuliha ja -vorsti, kala, käsitööd ning raamatuid. Laadal oli ka heategevuslik kohvik ja õnneloos ning esines Hiiumaa Pillisõprade Selts.
"No kuidas siis nii nüüd?" küsivad inimesed mandril, kui selgub, et saarlanna Meren Aru elab hoopistükkis Hiiumaal.
Kokanduskonkurssidest televisioonis jääb mulje, nagu risoto oleks üks võimatult keeruline toit. Ivar-Martin Voolaid teeb lehterkukeseentest just seda rooga ning ütleb, et ei ole seal...
Hiiumaa Rattanädalavahetus on kahepäevane maastikuratta spordisündmus, kus esimesel võistlusõhtul toimub Emmaste Öösõit ning teisel võistluspäeval Paluküla Rattasõit.
Politsei ja pääste said 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud...