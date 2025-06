GALERII | Kirjandusfestivalil esitleti Piret Eesmaa uut raamatut “Hiirekõrvul”

Eesmaa on kirjandusse sisenenud isiklikest kogemustest kantud loominguga. Tema esimeseks tööks oli mononäidend “Ma olen paks”, mis käsitles noorte naiste enesekuvandiga seotud teemasid. Teises avalikus esinemises, telesaates, rääkis ta oma suhetest alkoholiga. Nii näidend kui ka telesaates jagatud lugu põhinesid tema isiklikel kogemustel. Ka raamat “Hiirekõrvul” räägib autorist endast ning keskendub ajale, mil ta seisis silmitsi sooviga emaks saada, ent pidi läbima selle nimel keeruka ja emotsionaalselt kurnava teekonna. “Kui ma oma nutud ära nutsin, siis taipasin, et elu läheb edasi. Maailmas on palju inimesi, kellel on olnud sama kogemus. Mulle on palju antud tagasisidet sotsiaalmeedias ja otse inimestelt sarnase saatusega,” rääkis Eesmaa esitlusel.