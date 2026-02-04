Spordikeskusesse sisse astudes pole võimalik näitusest mööda vaadata. Veerandsajandi loo kokkuvõtval näitusel “Kärdla Cup 2000-2025 #meiemäng” on süsteemselt pildis ja tekstis väljas kõik Kärdla Cupil osalenud võistkonnad läbi aegade koos paremusjärjestusega. Samuti hiidlaste osalemine turniiril ja kõik võitjad aastatest 2000–2025 ning ka külalisvõistkonnad Lätist, Leedust ja Venemaalt.
GALERII | Kärdla Cupi näitus laotab ajaloo laiali
Nädalavahetusel 26. korda toimunud korvpalliturniiri Kärdla Cup kirsiks tordil oli seekord spordikeskusesse üles pandud näitus, millega võistluse korraldaja Mati Kiiver võttis kokku esimese veerandsaja.
