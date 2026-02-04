GALERII | Kärdla Cupi näitus laotab ajaloo laiali

Spordikeskusesse sisse astudes pole võimalik näitusest mööda vaadata. Veerandsajandi loo kokkuvõtval näitusel “Kärdla Cup 2000-2025 #meiemäng” on süsteemselt pildis ja tekstis väljas kõik Kärdla Cupil osalenud võistkonnad läbi aegade koos paremusjärjestusega. Samuti hiidlaste osalemine turniiril ja kõik võitjad aastatest 2000–2025 ning ka külalisvõistkonnad Lätist, Leedust ja Venemaalt.