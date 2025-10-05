GALERII | Hiiumaa rattanädalavahetus pakkus tegevust kogu perele

Emmaste Öösõit 3. oktoobril
Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
"No kuidas siis nii nüüd?" küsivad inimesed mandril, kui selgub, et saarlanna Meren Aru elab hoopistükkis Hiiumaal.
TOIT
Kokanduskonkurssidest televisioonis jääb mulje, nagu risoto oleks üks võimatult keeruline toit. Ivar-Martin Voolaid teeb lehterkukeseentest just seda rooga ning ütleb, et ei ole seal...
POLITSEI
Politsei ja pääste said 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud...