Jälgi meid
HLREIS

GALERIID

GALERII | Hiiumaa pensionärid treenivad mälu

Neljapäeval toimus Hiiumaa pensionäride mälumängu Emmaste voor.

Avatar photo
Eakate mälumäng Emmastes. | Foto: Eike Meresmaa

Igast osavallast on võistlustules üks viieliikmeline võistkond. Etapid toimuvad iga kord erinevas osavallas. Järgmine ehk viimane etapp toimub juba märtsis Hellamaa Perekeskuses, kus tehakse kokkuvõtteid, avaldatakse kõikide etappide tulemused ja süüakse torti.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

Hiiumaal sündis jaanuaris neli last

Aasta esimene kuu algas Hiiumaal sündide poolest eelmise aasta rütmis. Jaanuaris registreeriti Hiiumaal neli sündi. Sama palju lapsi sündis Hiiumaal ka 2025. aasta jaanuaris....

4 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas ehmusid, kui jaanuari elektriarvet nägid?

Maria

6 tundi ago

UUDISED

HOIAB JÄÄTEED | Tõll sõidab dokitöödele ümber Saaremaa ja Hiiumaa

TS Laevad teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse dokitöödele suunduva laeva liikumisel, et säilitada isetekkeline jäätee mandri ja Hiiumaa vahel.

8 tundi ago

REPORTAAŽ

VASTLAKUKKEL | Üks õige spordimehe toit

Aasta polnud veel hoogu sisse saanud ja viimased piparkoogid ootasid poelettidel veel ostjaid, kui Hiiumaa Köök ja Pagar kuulutas, et esimesed vastlakuklid said valmis....

9 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×