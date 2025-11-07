GAAS PÕHJA! | Hiiumaa Rahvaralli 2025 tuleb täie hooga

Sama päeva õhtul sõidetakse korduvkatsena Kärdla linnakatse. Laupäevased katsed kulgevad peamiselt kruusateedel Hiiumaa erinevates piirkondades. Võistlus lõpeb laupäeva õhtul Villalaos parimate autasustamisega, millele järgneb suur ühine järelpidu ansambliga Caater.
Rahvaralli ajal on kiiruskatseteks suletud järgmised teelõigud:
Reede, 7. november 2025
Kell 15.00–23.00 Hiiessaare: Hiiessaare tee
Kell 16.00–00.00 Kärdla linn: Kärdla linna tänavad vastavalt skeemile.
Laupäev, 8. november 2025
Kell 5.30–15.00 Kerema: Hilleste-Hellamaa tee Kallaste pangast Papsi teeni, Papsi tee, Kerema-Pühalepa tee Papsi teest Kerema teeni, Kerema tee
Kell 6.30–15.30 Partsi: Tõkke tee, Tõnise tee, Karjääri tee, Sakla-Loja-Vilivalla tee Karjääri teest Palade-Tubala teeni, Palade-Tubala tee Kullipesa teest Männiku teeni, Männiku tee Neebre teeni, Neebre tee
Kell 13.00–20.00 Lehtma: Lõimastu tee alates Lõimastu-Garnisoni teest ja Lehtma sadama tee sadamast kuni Lõunamuuli teeni
Kell 13.30–20.00 Hüti: Kõrgessaare-Hüti-Puski tee alates 15.kilomeetrist kuni Käina-Hüti teeni, Käina-Hüti tee Tihu teeni, Tihu tee, Kiivera-Sülluste tee
Võistluskeskusena on autodega liiklusele suletud Kärdla sadama territoorium: reede, 7. november kell 07.00 kuni laupäev, 8. november kell 23.00.
Korraldajad panevad publikule südamele:
- jälgi rallit selleks ettenähtud kohas;
- ole raja ääres tähelepanelik – silmad rajal;
- kuula ja järgi rajajulgestaja korraldusi;
- ära jäta hetkekski lapsi järelevalveta;
- võta katselt lahkudes prügi endaga kaasa.
Hiiumaa Ralliklubi on stardis kaheksa ekipaažiga:
Auto nr. 32 – Robin Pruul/Rein Tikka, Subaru Impreza (4WD)
Auto nr. 35 – Marko Eespakk/Eva-Lota Eespakk, Audi S1 (4WD)
Auto nr. 49 – Palle Kõlar/Allan Liister, Seat Ibiza (2WD-SE)
Auto nr. 54 – Jarmo Lige/Rauno Pielberg, BMW 330i (2WD-ST)
Auto nr. 66 – Andre Juhe/Veiko Kimber, Honda Civic Type-R (2WD-SE)
Auto nr. 71 – Kaspar Kibuspuu/Rudolf Uusneem, Subaru Impreza (4WD)
Auto nr. 100 – Allan Leigri/Karel Kuimets, VAZ 21013 (SU)
Auto nr. 121 – Jarmo Kurba/Kaarel Mikk, Seat Ibiza Cupra (2WD-SE)
Hiidlastest on veel võistlemas:
Auto nr. 79 – Rauno Rappu/Ago Eller, VAZ 2106 (SU)
Auto nr. 95 – Jargo Pisa/Marek Võsa, BMW 318IS (2WD-VT), TLK Racing
VIP-autoga Peeter Kaibald ja Triin Hanikat
Jälgi rallit Rallypin äpis ja Ralliraadiost.