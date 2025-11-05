AINA POPIM | Hiiumaa rahvaralli lööb mootorid käima ja elavdab saare majandust

Kokku sõidetakse kahel päeval 265,84 km, millest kiiruskatsetena ligi 45 km. Võistluse start on reedel 16.35 ja rallikeskuseks juba tuttav Kärdla sadam. “Mitte ükski katse ei ole samasugune nagu eelmisel aastal, nii hoiame ka põnevust,” kinnitab rajameister Jorven Kurba.