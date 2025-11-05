Kokku sõidetakse kahel päeval 265,84 km, millest kiiruskatsetena ligi 45 km. Võistluse start on reedel 16.35 ja rallikeskuseks juba tuttav Kärdla sadam. “Mitte ükski katse ei ole samasugune nagu eelmisel aastal, nii hoiame ka põnevust,” kinnitab rajameister Jorven Kurba.
SPORT
AINA POPIM | Hiiumaa rahvaralli lööb mootorid käima ja elavdab saare majandust
Nädalavahetusel sõidetakse tänavune Hiiumaa rahvaralli 2025 Uno Aava karikale, mis toob saarele muljetavaldava arvu osalejaid ja värsked rajad. Avaldatud stardinimekirjas on 145 ekipaaži, mis on võistlusjuhendiga lubatud maksimaalne meeskondade arv.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 6. novembril Arvamus | Saar, kus saab magada Arvamus | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt? Tänavaküsitlus | Kui liikuv sa...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
INTERVJUU
Haridusminister Kristina Kallas jõudis hingedepäeva järgsel teisipäeval lõpuks Hiiumaale, et selgitada riigikoolide tulevikuplaane. Palju sellest kasu oli, näitab lähitulevik.
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks ning välistatud pole ka valgemad sademed.