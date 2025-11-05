Jälgi meid
AINA POPIM | Hiiumaa rahvaralli lööb mootorid käima ja elavdab saare majandust

Nädalavahetusel sõidetakse tänavune Hiiumaa rahvaralli 2025 Uno Aava karikale, mis toob saarele muljetavaldava arvu osalejaid ja värsked rajad. Avaldatud stardinimekirjas on 145 ekipaaži, mis on võistlusjuhendiga lubatud maksimaalne meeskondade arv.

Avatar photo
Ralli direktor Moonika Kurba. | Foto: Kai Kallas

Kokku sõidetakse kahel päeval 265,84 km, millest kiiruskatsetena ligi 45 km. Võistluse start on reedel 16.35 ja rallikeskuseks juba tuttav Kärdla sadam. “Mitte ükski katse ei ole samasugune nagu eelmisel aastal, nii hoiame ka põnevust,” kinnitab rajameister Jorven Kurba.

