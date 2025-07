FUN 2025 | Kärdlat väisas maailmatasemel surfiguru

Etapi Kärdlasse toonud Eesti Purjelaualiidu juhatuse liige ja FUN-sarja juht Martin Berkmann märkis, et 24 aastat toimunud sari on Hiiumaal käinud 18 aastat. Võistluse neljast etapist, mis peetakse Laulasmaal, Hiiumaal, Andineemel ja Pärnus, on Hiiumaa Berkmanni sõnul kõige populaarsem.