FOTOD | Muhu väina regatilt tulid Hiiumaale pronksised medalid

Pühapäeval lõppenud 66. Muhu väina regatil tõi Dago jahtklubile ainsad medalid suurimate, ORC I klassis kolmandaks tulnud jaht Matilda 4 kapten Juss Ojala juhtimisel.

2021. aasta oma paadiklassi maailmameister ja sama aasta Muhu väina regati võitja, Dago jahtklubi alus Matilda 4 saabus seekord regati viimaseks etapiks olnud Kärdla ringilt alles kümnendana. See oli nende kõige kehvem etapikoht kogu regati arvestuses, kuid vastavalt reeglitele läks see mahaarvestamisele. Nii platseerus avasõidust võitjana väljunud Matilda 4 kapten Juss Ojala juhtimisel regati kokkuvõttes suurimate jahtide ORC I klassis kolmandaks. Kärdlas merelemineku eel ütles Ojala, et lähevad üldarvestuses kolmandat kohta hoidma ja katsetama erinevaid purjesid ja seadistusi augustikuiseks MM-ks.