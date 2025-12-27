Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

GALERIID

FOTOD | Lohesurfar hüppel: “Ma olin vaid reisija!”

Kui tavaliselt hõõruvad lohesurfarid tormise ilma peale käsi, siis torm Johannese iilid on neilegi liiast.

Avatar photo
Lohesurfar Ristnas. | Foto: Roosi Natali Nõgisto

Tormituuled on surfarite jaoks ideaalsed hüppekõrguse saavutamiseks.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

HÄRRANA SÜNDINUD | Ago Täpsi 90: Tegemata pole midagi jäänud!

Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...

9 tundi ago

UUDISED

TORMINE NÄDALAVAHETUS | Laevareisid tühistatud, vooluta 446 majapidamist, tuul rebis kortermajalt katuse

Hiiu Leht vahendab torm Johannesega seotud uudiseid jooksvalt alljärgnevas ülevaates.

1 päev ago

KULTUUR

TÕELINE LEGO-ELAMUS | Tuuletornis ärkavad Legod ellu

Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab...

1 päev ago

ISETEGEMINE

LOO ISE SILMAILU | Rookroon kaunistab ruumi aastaringselt

Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.

1 päev ago