FOTOD | Lohesurfar hüppel: “Ma olin vaid reisija!”

Tormituuled on surfarite jaoks ideaalsed hüppekõrguse saavutamiseks.
PERSOON
Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...
UUDISED
TORMINE NÄDALAVAHETUS | Laevareisid tühistatud, vooluta 446 majapidamist, tuul rebis kortermajalt katuse
Hiiu Leht vahendab torm Johannesega seotud uudiseid jooksvalt alljärgnevas ülevaates.
KULTUUR
Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab...
ISETEGEMINE
Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.