FOTOD | Kärdla tervisekeskuse uutes ruumides algab vastuvõtt esmaspäeval

Täna, 30. augustil, lõigati Kärdlas, Rahu tänaval läbi lint värskelt remonditud tervisekeskusesse.

Homsest algab kolimine ja vastuvõtt perearstide juurde avatakse esmaspäeval. Hiiumaa haigla juht Riina Tamm ütles tervituskõnes, et haigla jaoks on see sündmus väike vahepeatus, sest juba järgmisel päeval peaks saama allakirjutatud ka hange Käina tervisekeskuse ehitamiseks ning päris lõppenuks võib Tamme arvates lugeda kogu projekti siis, kui lõppeb ka haigla peahoone remont. Sellegipoolest rõhutas ta, et täna on väga tore päev, mis märgib üht väga olulist edusammu juba kaheksa aastat tagasi alanud projekti ellu viimise teel.