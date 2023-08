Käina kultuurikeskuses jagati aasta õpetajate tunnustusi ja tervitati uusi töötajaid.

“Kas olete uueks õppeaastaks valmis?” küsis vallavanem Hergo Tasuja õpetajatelt. Vastuseks kõmises naer. Aasta klassiõpetaja Ruth Alas ja Aasta gümnaasiumiõpetaja, vene keele õpetaja Svetlana Stšatsnaja kinnitasid hiljem siiski mõlemad, et õpetajad on alati valmis. Naerma ajas vaid see hetkeline tagasihoidlik vaikus.