Kolmapäeva hommikul kella 7.30 paiku nähti Kärdla sadamast Tareste lahe suunas vaatepilti, kus üle metsa paistis vesipüks.

Hiiu Lehes ilma ennustav Ahto Veensalu ütles, et praegune aastaeg soosib vesipükside teket. Sünoptik Kairo Kiitsak kinnitas samuti, et suure tõenäosusega on tegemist vesipüksiga ning kaardilt vaadates seostas ta seda sel ajahetkel Tahkuna poolsaare tipus olnud rünksajupilvega. Vesipüks näitas ennast ligikaudu kolm-neli minutit.