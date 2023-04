Foto kompostrist saatsid vallale vähesed

Kuu aja jooksul kinnitas valla üleskutse peale biojäätmete kompostimist oma kinnistul üle 200 kinnistuomaniku, nende seas kolm korteriühistut. Soovitatud foto kompostrist või kompostimiskohast lisasid vähesed. Valla jäätme­spetsialist Kadri Aljas ütles, et kellel võimalik, võiks pildi kinnitusele siiski lisada, et vallavalitsus saaks täpsema ülevaate kompostimis­tingimuste kohta.

Valla andmetel on Hiiumaal jäätmetekkekohti üle 4000, neist enam kui 500 on kahe kuni 25 korteriga korteriühistud, millest vaid 36 annavad praegu oma toidu­jäätmed üle jäätmevedajale.

Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid antakse jäätmevedajale üle kokku 133 kinnistult. Kui lisada need paarsada, kus elanikud kompostivad, jääb ikka üle väga suur hulk majapidamisi, kus biojäätmed ilmselt olmeprügi hulka visatakse.

Vastuseid üleskutsele oli seinast seina – kes naeruvääristas, kes protestis, kes tegi nalja ja kes tänas Euroopa Liitu selle eest, et lõpuks ometi ehitab mees talle kauaoodatud kompostikasti.