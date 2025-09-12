Jälgi meid
ARVAMUS

Evelin Lehtsaar: Emmaste – Hiiumaa värav Saaremaale ja tulevikku

Emmaste on Hiiumaa lõunapoolseim piirkond. See asukoht pole üksnes geograafiline fakt, vaid ka strateegiline arenguvõimalus.

Evelin Lehtsaar. Reformierakond. | Erakogu

Tänu igapäevaseks muutunud praamiühendusele Sõru–Triigi liinil on piirkond saanud uue võimaluse – liikuvus Saaremaale on paranenud, koostöövõimalused kahe Eesti suurema saare vahel laienenud ja piirkonnal potentsiaal kasvada tõeliseks sillaks kahe saare vahel.

