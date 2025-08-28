ETTEPANEK | Vald soovib praamipileti nädalavahetuse hinnakoefitsiendi kaotamist

Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul ei täida praegune hinnakoefitsient reedel mandrilt ja pühapäeval Hiiumaalt oma algset eesmärki – vähendada tipptundide koormust. „Muutunud töö- ja elurütmide tõttu toimub liikumine sageli juba neljapäeval või varem, samas kui reedeti reisijad sageli lihtsalt ei saa teisel ajal liikuda. Seetõttu oleks õiglane ja otstarbekas nimetatud koefitsient kaotada,” leidis Tasuja.