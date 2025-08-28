Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul ei täida praegune hinnakoefitsient reedel mandrilt ja pühapäeval Hiiumaalt oma algset eesmärki – vähendada tipptundide koormust. „Muutunud töö- ja elurütmide tõttu toimub liikumine sageli juba neljapäeval või varem, samas kui reedeti reisijad sageli lihtsalt ei saa teisel ajal liikuda. Seetõttu oleks õiglane ja otstarbekas nimetatud koefitsient kaotada,” leidis Tasuja.
ETTEPANEK | Vald soovib praamipileti nädalavahetuse hinnakoefitsiendi kaotamist
Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient ning tahab, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi suursaarte elanikele ka naabersaarele sõites.
