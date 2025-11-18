Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts

GALERIID

ESIMEST KORDA SAAREL | Ylipall tõi Hiiumaale 400 tudengit üle Eesti

Laupäeval tõi Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) üritustesarja Ylispordi viimane etapp – Ylipall – Hiiumaale ligi 400 tudengit, õppejõudu ja vilistlast kokku 16 kõrgkoolist. Tegemist oli sarja kaheksanda toimumiskorraga ning esimest korda korraldati Ylipall saarel.
Avatar photo
Ylipall avamine Hiiumaa Spordikeskuses | Foto : Marin Lõo

Esimest korda Hiiumaal

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

AVALDATI ARUANDED | Selgusid valimisliidu ja üksikkandidaadi kampaaniakulud

Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja üksikkandidaadi Aivar Viidiku valimiskampaania rahastamise aruanded on avalikud.

11 tundi ago

UUDISED

MUUDETI SEADUST | Riigikogu vähendas lastega peredel automaksu

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse muudatused, mis lühendavad maksustamisperioodi ning vähendavad lastega peredel automaksu iga lapse kohta kuni 100 eurot.

13 tundi ago

TEEMA

OLE VALMIS | Kui kaitstud on Hiiumaa?

Kärdla raamatukogu algatusel peeti 11. novembril, esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, Annely Veevo eestvedamisel seminar “Mida teha siis, kui…”, kus arutati koos Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna...

14 tundi ago

UUDISED

TUTVUTI KAITSEVALMIDUSEGA | Rahvusvaheline huvi Hiiumaa vastu ei rauge

Peale kevadel ilmunud Saksa politoloogi Carlo Masala sõjastsenaariumi, mille tegevus toimub muu hulgas ka Hiiumaal, on Saksa meediakanalite huvi Hiiumaa vastu hüppeliselt tõusnud.

14 tundi ago