ESIMEST KORDA SAAREL | Ylipall tõi Hiiumaale 400 tudengit üle Eesti

Laupäeval tõi Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) üritustesarja Ylispordi viimane etapp – Ylipall – Hiiumaale ligi 400 tudengit, õppejõudu ja vilistlast kokku 16 kõrgkoolist. Tegemist oli sarja kaheksanda toimumiskorraga ning esimest korda korraldati Ylipall saarel.