Jälgi meid
HLREIS

SPORT

ESIKOHT | Rasmus Magnus Apinis tuli Eesti meistriks

Nädalavahetusel peeti Lasnamäe Kergejõustikuhallis U18, U20 ja U23 vanuseklasside talvised kergejõustiku Eesti meistrivõistlused.

Avatar photo
Rasmus Magnus Apinis võitis U18 vanuseklassis 60 meetri jooksus esikoha ja Eesti meistritiitli ajaga 7,15. Esiplaanil treener Merilin Tikerber. | Eesti kergejõustikuliit

U18 vanuseklassi 60 meetri jooksus võitis Rasmus Magnus Apinis (HKJK Hiiker) esikoha ning tuli Eesti meistriks ajaga 7,15. Finaalile eelnenud eeljooksus läbis ta distantsi ajaga 7,18, kindlustades pääsu otsustavasse jooksu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TUNNUSTUS | Hiiumaa noori treeninud Tõnu Pääsuke pälvis elutööpreemia

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia pälvinud laskesuusatreener Tõnu Pääsuke tunnistab, et tunnustus tuli talle üllatusena. Auhinnatud treener ütleb, et suurt tunnustust on...

13 minutit ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Talverõõme saab nautida veel pikalt

Talv ei näita taandumise märke ning ka järgnevad nädal aega tulevad talvise ilma ja külmakraadidega.

1 tund ago

UUDISED

ÜLLATUS RIIAS | Hiiumaa vajab Lätis rohkemat tutvustamist

Riia turismimessil küsiti Hiiumaa esindajatelt korduvalt, kuidas nad üldse kohale said – meri ju jäätunud. See näitas, et Hiiumaad puudutavad erilisemad uudised levivad juba...

2 tundi ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 11. veebruaril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×