ESIKOHT | Rasmus Magnus Apinis tuli Eesti meistriks

U18 vanuseklassi 60 meetri jooksus võitis Rasmus Magnus Apinis (HKJK Hiiker) esikoha ning tuli Eesti meistriks ajaga 7,15. Finaalile eelnenud eeljooksus läbis ta distantsi ajaga 7,18, kindlustades pääsu otsustavasse jooksu.
