Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

ERM otsib seitset haruldast Eesti krooni kupüüri

Eesti Rahva Muuseum kutsub vabariigi aastapäeva eel inimesi üles kontrollima oma kodudes alles hoitud Eesti kroone, sest muuseumi täielikust paberrahade kogust on puudu veel seitse haruldast ZZ-seeria kupüüri.
Avatar photo
Foto on illustratiivne. | Erakogu

“Need seitse rahatähte ei ole lihtsalt puuduvad eksemplarid kogus, vaid osa meie iseseisvuse taastamise loost. Soovime talletada Eesti kroonide ajaloo võimalikult terviklikult,” ütles ERM-i peavarahoidja ja esindaja Riina Reinvelt.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Teenetemärgid pälvisid Toivo Saue, Tarmo Kähr ja Kalev Kotkas

Tänavused Hiiu maakonna teenetemärgid anti kolmele inimesele, kelle puhul märgiti, et nende töö ja pühendumus on aastakümnete jooksul mõjutanud kogu saare elu nii ruumilises,...

6 tundi ago

UUDISED

TULUDEKLARATSIOON | Nädalaga on tulu deklareerinud 3300 hiidlast

Esmaspäeva hommiku seisuga on tuludeklaratsiooni esitanud ligi 3300 hiidlast, ehk üle poole mullustest deklaratsiooni esitajatest. Esitatud tuludeklaratsioonide alusel kuulub hiidlastele tagasimaksmisele ligi 1,1 miljonit...

7 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Joobes inimesed puhkasid lumehanges

Nädala jooksul sai Hiiumaa politsei 14 teadet erinevatest korrarikkumistest. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei käis kümnel väljakutsel.

9 tundi ago

UUDISED

GALERII | Hiiumaal mängiti esmakordselt saalipetanki

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses tehti tutvust saalipetangiga. Mängiti spetsiaalselt PVC-põrandate jaoks valmistatud petangikuulidega, mille raskus 680 grammi ja läbimõõt 72 mm. Päeva jooksul harjutati...

9 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×