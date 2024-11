ERIPÄRANE EHITIS | Pühalepas kerkib suur vahvärkehitis

Pühalepa kõrtsi taastamise projektis on ühendatud kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja Eesti traditsiooniline puusepakunst. Hoone omanikuks ja arhitektiks on Hector Jimenez (Plushouse OÜ), kes leidis projekti elluviimiseks partneri Andres Veeli näol, kes on Eestis tunnustatud vahvärkehituse spetsialist ja Hiiumaa ametikooli palkmajaehituse juhtõpetaja.