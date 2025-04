ERAKORDNE | Väljaku poes hakatakse ilma teadustama

Ilmateadustamise projekti eestvedaja, turundusspetsialist Jaana Lepamaa ütles, et inimestele ei tahetud tuska tekitada ning seetõttu oodati teadustamisega sooja ilma. Tema sõnul saab alates kella kaheksast hommikul igal pooltunnil kuulda lühikest ilmateadet ainult Käina ja Kärdla kohta, ning täistundidel lisanduvad veel Sarve, Viskoosa, Emmaste, Nurste ilmainfo ning suvisel ajal lisandub ka Kõpu ilmateade. Viimane ilmateade loetakse ette kell kaheksa õhtul.

Lepamaa sõnul on ilmateadustajateks omad töötajad ning nemad valmistavad ette ka andmed, mida räägivad. “Eks igal ühel meist ole oma meetodid, kuidas ilma ennustada. Ei imestaks, kui mõni töötaja ennustaks näiteks kalaletis oleva ahvena kõhuuime pealt,” märkis Lepamaa, et igal juhul on nende teadustatav ilm õige ja eriline. Nimelt on Hiiumaa ilma eripäraks see, et alati paistab päike.

Kui ilmateadustamine hästi käima läheb, kaalutakse ka muude teadete edastamist, nagu näiteks tutvumiskuulutused.